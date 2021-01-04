وزراء دفاع أمريكيون يحذرون من تدخل الجيش فى نتائج الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وقال البيان أن الجيش الأمريكى ليس له دور فى تحديد نتيجة الانتخابات إثر مصادقة الحكام على النتائج بعد إعادة عمليات الفرز والتدقيق.

وجاء فى البيان أن هناك جهودا لإشراك الجيش فى حل النزاع الانتخابى وهذا الأمر سيؤدى إلى نتائج خطيرة وغير قانونية وغير دستورية وأن المسؤولين عن ذلك سيتعرضون لعقوبات جنائية.

ودعا البيان وزير الدفاع بالإنابة كريستوفر ميلر بتسهيل دخول الإدارة القادمة إلى مناصبهم والامتناع عن أى أعمال سياسية من شأنها تقويض نتائج الانتخابات أو إعاقة نجاح الفريق الجديد.

ومن الموقعين على البيان أشتون كارتر وديك تشينى وويليام كوهين ومارك إسبر وروبرت غيتس وتشاك هاجل وجيمس ماتيس وليون بانيتا وويليام بيرى ودونالد رامسفيلد هم 10 وزراء دفاع سابقون آخرون.