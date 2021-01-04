انفجار استهدف سيارتهم.. إصابة 4 أفراد بالشرطة الأفغانية

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الإثنين، إصابة 4 أفراد من قوى الأمن، وذلك عقب انفجار استهدف سيارة للشرطة في مدينة جلال آباد في إقليم ننجرهار.

من ناحية أخرى،قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت السرية عن معلومات بأن الصين عرضت تمويل جهات بأفغانستان لمهاجمة جنود أمريكيين.

وأضاف الموقع أن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أبلغ ترامب شفهيا بالمعلومات خلال إحاطة أمنية في 17 ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر إن قوات العمليات الخاصة كانت الأولى التي يتم نشرها في الحرب في أفغانستان منذ ما يقرب من 20 عاما، ومن المرجح أن تكون آخر القوات التي تغادر البلاد قبل منتصف العام المقبل 2021.

وقال ميللر إنه تحدث إلى قائد القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان "بشكل مكثف" حول العمل الذي ستنجزه قوات العمليات الخاصة خلال الشهرين المقبلين، إذ من المتوقع أن تغادر جميع القوات الأمريكية البلاد بحلول مايو 2021، ومن المرجح أن تقوم آخر القوات الأمريكية المتبقية لحين حلول هذا التاريخ بعمليات مكافحة الإرهاب ضد القاعدة ودعم قوات الأمن الأفغانية.

وأعرب عن أمله في أن تغادر القوات الأمريكية أفغانستان وألا يشهد العام المقبل زيارة مثيلة، معربًا عن أمله في ألا تجري هذه المحادثة في عيد الميلاد القادم حول مجموعة كاملة من الناس الذين يبتعدون عن منازلهم".