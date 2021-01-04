مواصفات هاتف هواوي ميت 40 ار اس وسعره بالدولار الأمريكي واليورو

Huawei Mate 40 RS حيث قامت شركة هواوي بإطلاق هاتفها الاحدث بعد ان قامت بتحقيق هدفها تحصيل أرباح عالية من هواتفها الرائدة، ويتميز هذا الهاتف أنه مقاوم للغبار والماء لمدة نصف ساعة تحت الماء، وتأتي بصمة الهاتف مدمجة في أسفل الشاشة، لا يدعم الهاتف الراديو FM، يدعم الهاتف منفذ الشحن USB Type-C 3.1، ويتوفر من الهاتف اللون الأسود واللون الأبيض، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مواصفات هاتف هواوي ميت 40 ار اس وسعره بالدولار واليورو. مواصفات هاتف هواوي ميت 40 ار اس مواصفات هاتف هواوي ميت 40 ار اس سوف نتعرف متابعينا على مواصفات هاتف هواوي ميت 40 ار اس كالتالي:- يدعم الهاتف تشغيل شريحتين اتصال من نوع نانو ويدعم ايضاً شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس. يأتي وزن الهاتف 234 جم. يأتي الهاتف مقاوم للغبار والماء بمعيار ip68. يدعم الهاتف نظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة تشغيل من نوع EMUI 11. تأتي شاشة الهاتف من نوع أموليد بدقة ( QHD+ ) بيكسل مع 456 بيكسل في كل انش مع الإبعاد 18:5:9 مع الاتش دي ار 10 مع 90 هرتز، بحجم 6.76 انش. يأتي الهاتف بمعالج من نوع Kirin 9000E 5G بتصنيع 6 نانومتر بتردد 3.13 جيجا هيرتز. تأتي ذاكرة الهاتف الصلبة بدقة 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، وتأتي الذاكرة العشوائية بدقة 12 جيجا بايت. يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف خماسية، حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة كاميرا أساسية 50MP مع فتحة عدسة 1.9، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة كاميرا تيليفوتو 12MP مع فتحة عدسة 2.4، وتأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة كاميرا تليفوتو ثانية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 4.4، وتأتي الكاميرا الرابعة للهاتف بدقة كاميرا بزاوية عريضة بدقة 20 ميجا مع فتحة عدسة 1.8، وتأتي الكاميرا الخامسة كاميرا للعمق من نوع TOF 3D، مع فلاش ليد. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة 2.4، وتأتي الكاميرا الثانية كاميرا عمق TOF 3D. يدعم مستشعر بصمة الأصابع الموجودة أسفل الشاشة، ويدعم ايضاً مستشعرات أخري مثل الأشعة تحت الحمراء، الجيروسكوب، البوصلة، الجاذبية، الاقتراب، وغيرها. يدعم الهاتف ميكروفون لعزل الضوضاء والضجيج. يدعم الهاتف منفذ سماعات الأذن. يدعم الهاتف الواي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. تأتي بطارية الهاتف بسعة 4400 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. يتوفر من الهاتف اللون الاسود واللون الابيض. سعر الهاتف سعر الهاتف سوف نتعرف على سعر هاتف هواوي ميت 40 ار اس كالتالي:- يبدأ سعر الهاتف المتوقع 2295 يورو.

يبدأ السعر المتوقع للهاتف 2713 دولار تقريباً. الوسوم

Huawei Mate 40 RS حيث قامت شركة هواوي بإطلاق هاتفها الاحدث بعد ان قامت بتحقيق هدفها تحصيل أرباح عالية من هواتفها الرائدة، ويتميز هذا الهاتف أنه مقاوم للغبار والماء لمدة نصف ساعة تحت الماء، وتأتي بصمة الهاتف مدمجة في أسفل الشاشة، لا يدعم الهاتف الراديو FM، يدعم الهاتف منفذ الشحن USB Type-C 3.1، ويتوفر من الهاتف اللون الأسود واللون الأبيض، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مواصفات هاتف هواوي ميت 40 ار اس وسعره بالدولار واليورو. مواصفات هاتف هواوي ميت 40 ار اس مواصفات هاتف هواوي ميت 40 ار اس سوف نتعرف متابعينا على مواصفات هاتف هواوي ميت 40 ار اس كالتالي:- يدعم الهاتف تشغيل شريحتين اتصال من نوع نانو ويدعم ايضاً شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس. يأتي وزن الهاتف 234 جم. يأتي الهاتف مقاوم للغبار والماء بمعيار ip68. يدعم الهاتف نظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة تشغيل من نوع EMUI 11. تأتي شاشة الهاتف من نوع أموليد بدقة ( QHD+ ) بيكسل مع 456 بيكسل في كل انش مع الإبعاد 18:5:9 مع الاتش دي ار 10 مع 90 هرتز، بحجم 6.76 انش. يأتي الهاتف بمعالج من نوع Kirin 9000E 5G بتصنيع 6 نانومتر بتردد 3.13 جيجا هيرتز. تأتي ذاكرة الهاتف الصلبة بدقة 512 جيجا بايت من نوع UFS 3.1، وتأتي الذاكرة العشوائية بدقة 12 جيجا بايت. يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة. تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف خماسية، حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة كاميرا أساسية 50MP مع فتحة عدسة 1.9، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة كاميرا تيليفوتو 12MP مع فتحة عدسة 2.4، وتأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة كاميرا تليفوتو ثانية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 4.4، وتأتي الكاميرا الرابعة للهاتف بدقة كاميرا بزاوية عريضة بدقة 20 ميجا مع فتحة عدسة 1.8، وتأتي الكاميرا الخامسة كاميرا للعمق من نوع TOF 3D، مع فلاش ليد. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الأولي بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة 2.4، وتأتي الكاميرا الثانية كاميرا عمق TOF 3D. يدعم مستشعر بصمة الأصابع الموجودة أسفل الشاشة، ويدعم ايضاً مستشعرات أخري مثل الأشعة تحت الحمراء، الجيروسكوب، البوصلة، الجاذبية، الاقتراب، وغيرها. يدعم الهاتف ميكروفون لعزل الضوضاء والضجيج. يدعم الهاتف منفذ سماعات الأذن. يدعم الهاتف الواي فاي Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. تأتي بطارية الهاتف بسعة 4400 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. يتوفر من الهاتف اللون الاسود واللون الابيض. سعر الهاتف سعر الهاتف سوف نتعرف على سعر هاتف هواوي ميت 40 ار اس كالتالي:- يبدأ سعر الهاتف المتوقع 2295 يورو.

يبدأ السعر المتوقع للهاتف 2713 دولار تقريباً.

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