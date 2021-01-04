تناول الكحول بعد تلقي لقاح كورونا.. ماذا سيحدث للجسم؟

حذر خبراء الأشخاص الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 من تجنب تعاطي الكحول لأنه يمكن أن يقلل من استجابة الجسم المناعية للقاح.

ويعتقد الخبراء أن الكحول يغير في تكوين تريليونات الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في القناة الهضمية، والتي تلعب دورا مهما في منع غزو البكتيريا والفيروسات للجسم.

وقد يؤدي هذا الأمر إلى تلف الخلايا المناعية في الدم، المعروفة باسم خلايا الدم البيضاء، بما في ذلك الخلايا الليمفاوية، والتي ترسل أجساما مضادة لمهاجمة الفيروسات.

وأجرى أخصائي طب الطوارئ، الدكتور رونكس إخاريا، تجربة حيث أخذ عينات دم قبل وبعد شرب 3 أكواب من مشروب الكحولي.

ووجد إخاريا، مقدم الفيلم الوثائقي لشبكة بي بي سي التلفزيونية البريطانية: "الحقيقة بشأن تعزيز جهازك المناعي" الذي يبث يوم الأربعاء، أن 3 أكواب كانت كافية لخفض مستويات الخلايا الليمفاوية في دماء الأشخاص الذين تناول المشروب الكحولي بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وقالت عالمة المناعة شينا كروكشانك، الأستاذة في جامعة مانشستر، إن انخفاض الخلايا الليمفاوية يمكن أن يقلل من فعالية الاستجابة المناعية للجسم، لذلك حثت الناس على تجنب الكحول في وقت التطعيم ضد كوفيد-19.

وأوضحت كروكشانك قائلة: "يجب أن يكون جهازك المناعي يعمل بشكل جيد للحصول على استجابة جيدة للقاح، لذلك إذا كنت تشرب في الليلة السابقة، أو بعد ذلك بوقت قصير، فلن يساعدك ذلك".

في البالغين، تشكل الخلايا الليمفاوية ما يقرب من 20 إلى 40 في المئة من العدد الإجمالي لخلايا الدم البيضاء وتتركز في الأعضاء والأنسجة اللمفاوية المركزية، مثل الطحال واللوزتين والعقد الليمفاوية، حيث من المحتمل أن تحدث الاستجابة المناعية الأولية.

وتعتبر الخلايا الليمفاوية ذات "أهمية أساسية" في جهاز المناعة لأنها تحدد الاستجابة المناعية للكائنات الدقيقة المعدية والمواد الغريبة الأخرى، مثل فيروس كورونا الجديد، وفقا لفريق من العلماء في ووهان بالصين.