خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 9847 إصابة جديدة بفيروس كورونا و302 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات إلى مليون و775513 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة 34574 حالة.





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