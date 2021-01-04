إصابات فيروس كورونا في العالم تتجاوز 85 مليون حالة

سجلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم رقمًا جديدًا اليوم، وفق بيانات قدمتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وقالت الجامعة إن الإصابات بكوفيد 19 في العالم وصلت إلى 85 مليونا و 122 ألف حالة إصابة بينما اقترب عدد المتعافين من 47.9 مليون وتجاوز إجمالي الوفيات المليون و842 ألف حالة.

وبأكثر من 20 مليون إصابة، واصلت الولايات المتحدة التصدر من حيث عدد الإصابات تليها الهند ثم البرازيل و روسيا و فرنسا والمملكة المتحدة ثم تركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات بأكثر من 350 ألف، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وصدم أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ، الجميع حينما قال إنه لم يكن يتوقع أن تكون حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عالية جدًا في الولايات المتحدة.

وأضاف فاوتشي وفق ما نقلته "ذا هيل": "أنه يجب علينا تحمل المسئولية والشعور بالإحباط، يجب الالتزام الشديد بإجراءات الصحة العامة بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد دون استثناء".

وتقوم بريطانيا اليوم بتطعيم الفئات الأولى بلقاح أكسفورد- أسترازينيكا، بعد شهر بالتطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك ، في حملة تطعيمات دولية بدأتها دول عدة في العالم.