5.5 مليون مصل ومعتمر بالمسجد الحرام منذ بدء العودة التدريجية بعد تفشي كورونا

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تفويج أكثر من 5 ملايين ونصف المليون معتمر ومصلٍ منذ بدء العودة التدريجية للعمرة والصلاة بعد تفشي فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الحرمين عبر موقع "تويتر"، "إنفوجرافيك"، بإحصائية عودة العمرة والصلاة، وإجمالي ما تم تفويجه من تاريخ 1442/2/17هـ حتى تاريخ 1442/5/18هـ.

وأظهر أن عدد المعتمرين الذين تمّ تفويجهم 1.514.000 معتمر و422.000 مُصل حتى الآن.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تعمل على تطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى الجاهزية بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني إنه يُطهر الجبلان بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة بالعناصر المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.