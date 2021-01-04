لبنان.. مداهمات للجيش ومصادرة أطنان من الأسلحة والحشيش

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الاثنين، بأن الجيش اللبناني نفذ سلسلة مداهمات في جرود منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان، حيث عثر على كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.
وقالت الوكالة إن "الجيش نفذ بالتعاون مع مديرية المخابرات، مداهمات لمنازل في منطقة السوح في جرود الهرمل حيث تمت مصادرة كميات من حشيشة الكيف بالإضافة إلى أسلحة فردية وقذائف".
وأضافت أن الجيش أقام حواجز عدة في الهرمل ودوريات في شوارع المدينة.
وغالبا ما تشهد هذه المنطقة مواجهات مسلحة بين الجيش اللبناني ومجموعات خارجة عن القانون.
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