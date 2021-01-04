نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس تسجل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وبحسب وزارة الصحة التونسية، ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4800 حالة، في حين بلغ إجمالي الإصابات 143544 منذ بدء الجائحة.

وأوضحت الصحة التونسية، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 107049 شخصا.

وأفادت الصحة التونسية، بأن 342 مصابا يقيمون حاليا في أقسام العناية المركزة، في حين يخضع 125 مصابا آخر للتنفس الاصطناعي.