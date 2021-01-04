انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود وبيان من الديوان الملكي السعودي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر الديوان الملكي في السعودية بياناً اليوم بعد وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد آل سعود حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز، والذي وافته المنية أمس الأحد ولم تتم صلاة الجنازة عليه حتى الآن، وتم الإعلان في وقت سابق أن الصلاة علية ستكون اليوم الإثنين.

وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد آل سعود وأبرز المعلومات عن الراحل

ونعى الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير خالد آل سعود مؤكداً صلاة الجنازة علية اليوم الإثنين الموافق الرابع من يناير الجاري 2021، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

والأمير الراحل بن فيصل بن سعد هو أحد أحفاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن مؤسس السعودية، وهو حفيه من إبنته سارة، ويتبع فرع الأمير سعد الأول أحد فروع العائلة الحاكمة في المملكة السعودية.

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هذا ولم يرد أي معلومات عن تولي الراحل الأمير خالد أي مناصب رسمية.

وقام العديد من مغردي مواقع التواصل الإجتماعي بنعي الأمير خالد بن فيصل آل سعود داعين الله له بالرحمة والمغفرة وإسكانه فسيح جناته.