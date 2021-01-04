هكذا فعل حكم أردوغان بالأتراك.. ارتفاع تضخم وزيادة أسعار وبؤس يفوق التوقعات

أدت سياسات النظام التركي العدائية مع كثير من الدول بتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى تأثر الداخل التركي بهذه الحالة، فالنظام التركي بدلًا من أن يضخ الأموال لصالح الناس، أرسلها لصالح المرتزقة في الخارج، بسوريا وليبيا وأذربيجان، هذا إضافة إلى ظروف فيروس كورونا المستجد التي ضاعفت هذا التراجع.

وفق ما ذكر تقرير لشبكة بلومبرج الأمريكية، فقد ارتفعت أسعار المستهلك التركي أكثر من المتوقع في ديسمبر ، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والتأثير المستمر لضعف الليرة، ما يعني ارتفاعًا لمعدل التضخم، ما يقول بزيادة الأسعار على المستهلك.

وقفز معدل التضخم إلى 14.6٪ من 14٪ في نوفمبر ، وهو أكثر من متوسط ​التقدير البالغ 14.2٪ في استطلاع أجرته بلومبرج للمحللين.

وارتفعت الأسعار بنسبة 1.25٪ عن الشهر السابق ، متجاوزة التوقعات البالغة 0.9٪ في مسح منفصل.

وأدى ضعف الليرة ونمو الائتمان السريع المدعوم بأسعار فائدة حقيقية سلبية إلى إبقاء التضخم في خانة العشرات طوال العام بأكمله ، مما أجبر البنك المركزي على رفع توقعاته للتضخم السنوي إلى 12.1٪ في أكتوبر من 8.9٪ سابقًا.

وقام الحاكم الجديد للبنك المركزي، ناسي أغبال باتباع سياسة جديدة برفع تكاليف الاقتراض بسرعة لوضع حد أدنى للعملة وكبح الأسعار.

وتسارعت الزيادات في أسعار الطاقة إلى 5.64٪ من 4.28٪ ، مما يدل على تأثير تراجع الليرة عن العام الماضي.

وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول ، أكبر مدن البلاد ، بنسبة 1.36٪ على أساس شهري و 14.4٪ سنويًا في ديسمبر، وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 25.15٪ على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.