أمطار رعدية وضباب.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية إلى هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عبر نظام الإنذار المبكر، تحذيرات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والرياض وجازان وعسير وتبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة والقصيم.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة إنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، فضلا عن رياح نشطة، وسُحب رعدية، تشمل القنفذة، فيما تشهد أيضًا أتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية في الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين. فيما تشهد المنطقة سُحبًا رعدية ممطرة على الطائف وأضم وميسان والعرضيات، تستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بتدنٍّ بمدى الرؤية في الدوادمي وعفيف حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين. كما تشهد المنطقة استمرار السحب الرعدية الممطرة على الزلفي والغاط والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

أما منطقة الباحة فتشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

ونبّه المركز الباحة أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية ورياح مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.

وحذر منطقة القصيم بأنها ستشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

وفي تنبيهَين آخرَين للشرقية، ذكر المركز أنها تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين. فيما نبّه المركز المنطقة باستمرار الأمطار الرعدية، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.

وتشهد الشرقية أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، يشمل الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد وبقيق والقطيف، ويستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد الحدود الشمالية سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، يصاحبه ضباب مصحوب بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وتشهد الجوف أيضًا ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وكذلك تشهد تبوك ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وفي منطقة عسير يتوقع المركز، ضبابًا مصحوبًا بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين، بالإضافة إلى أمطار رعدية.

وكذلك نبَّه المركز منطقة جازان بضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، والذي يستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين، بالإضافة إلى ذلك يتوقع رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.