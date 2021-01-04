إيران.. تأييد حكم بسجن ناشطة مدنية 6 سنوات

أيدت محكمة إيرانية بالعاصمة طهران، حكم السجن الصادر بحق الناشطة المدنية والسياسية جيلا كرم زاده مكوندي، التي جرى اعتقالها في 13 من نوفمبر من عام 2019.

وذكر موقع "راديو فردا" التابع للمعارضة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "الدائرة 36 من محكمة استئناف طهران، أيدت الحكم بالسجن ست سنوات على الناشطة المدنية والسياسية، جيلا كرم زاده مكوندي".

وحُكم على مكوندي بالسجن خمس سنوات بتهمة "التآمر لزعزعة الأمن القومي"، والسجن لمدة عام بتهمة "أنشطة دعائية ضد النظام"، وما مجموعه ستة أعوام في السجن.

واعتقلت مكوندي في نوفمبر 2019، مع الناشطة الحقوقية راحلة راحمي بور، وجرى نقلها إلى الجناح 2 في سجن إيفين شمال طهران التابع لجهاز الاستخبارات في الحرس الثوري.

وفي مطلع أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة الثورة بطهران حكمًا بالسجن ضد الناشطة المدنية والسياسية، جيلا كرم زاده مكوندي.

ومكوندي كانت من المشاركين في احتجاجات شعبية قادتها المعارضة الإصلاحية ضد النظام عام 2009، وحكم عليها بالسجن لمدة عامين وجرى الإفراج عنها بعد أن قضت عقوبتها.