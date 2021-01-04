لا يستبعد إغلاقا آخر.. تحذير لـ وزير الصحة البريطاني بشأن السلالة المتحورة لكورونا

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن إصابات فيروس كورونا تزداد بشكل حاد في بعض المناطق، لافتًا إلى أنه لا يستبعد إغلاق آخر.

وقال هانكوك في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، إن كل شيء يخضع لمراجعة مستمرة، مؤكدا أن اتخاذ قيود أكثر صرامة يعتبر قرارًا صعبًا للغاية.

ولفت إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع في أجزاء كثيرة من البلاد، مؤكدا أن من المهم أن يبذل الجميع في بريطانيا كل ما في وسعهم للحد من انتشار الوباء.

وأشار إلى أنه تم استخدام مليون لقاح بالفعل، أكثر من أوروبا بأكملها، مستطردًا بأن المدارس آمنة بناءً على نصائح الصحة العامة.

وأضاف: "أعلم أننا نتعرض أحيانًا لانتقادات بسبب التحرك السريع، ولكن هذا ما يتعين علينا القيام به في حالة حدوث جائحة".

يذكر، أن بريطانيا ستبدأ اليوم، الاثنين، باستخدام لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفودر، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك.

وعلق وزير الصحة مات هانكوك على الأمر قئلا: "يسعدني أن أطلق لقاح أكسفورد الذي أتى نتيجة العلم البريطاني. يشكل ذلك تحولا في كفاحنا ضد هذا الفيروس الرهيب وآمل أن يعيد الأمل للناس أجمعين بأن نهاية الجائحة باتت بمرأى منا".

ويعتبر لقاح أكسفورد أقل تكلفة وأسهر تخزينا، ليكون بذلك أكثر تكيفا مع حملات التلقيح على نطاق واسع مقارنة بلقاحي موديرنا وفايرز/بايونتيك.