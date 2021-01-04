إيران ترد على مستشار بايدن: لن نجري أي مفاوضات بشأن قدراتنا العسكرية

ردت وزارة الخارجية الإيرانية على مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن جيك ساليفان، الذي شدد على ضرورة شمول المفاوضات مع طهران صواريخها الباليستية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "لا نسعى للتوتر في المنطقة ولن نتردد في الدفاع بقوة عن أمننا، ولن نتفاوض بشأن قدراتنا الدفاعية والصاروخية ونحن نطورها بحسب احتياجاتنا الدفاعي".

وأضافت: "نرصد بدقة جميع التحركات الأمريكية في المنطقة ونحذر من الإقدام على أي مغامرة".

وكان ساليفان قد أشار ساليفان في حوار مع شبكة "سي إن إن" إلى أن وعود إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن "سلوك إيران الخبيثة" في المنطقة وإبرام صفقة أفضل معها لم تتحقق، لافتا إلى أن طهران خلال العام الذي مر منذ اغتيال سليماني أصبحت أقرب من الحصول على ترسانة نووية ولم تتوقف عن تصرفاتها المضرة بالمصالح الأمريكية في المنطقة.

وذكر ساليفان أن بايدن سبق أن تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال عودة إيران من جانبها إلى كامل مسؤولياتها بموجب الصفقة، مشيرا إلى أنه يجب تهيئة أرضية لازمة لاستئناف التفاوض بين واشنطن وطهران.

وتابع: "وبصدد الصواريخ الباليستية، فموقفنا يقضي بضرورة أن يطرح برنامج إيران الباليستي على الطاولة كجزء من هذه المفاوضات المستقبلية".