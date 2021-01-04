على قدم وساق.. مطار العلا بالسعودية يتأهب لاستقبال زعماء القمة الخليجية

يستعد مطار العلا في المملكة العربية السعودية، لاستقبال قادة دول الخليج الذين يعقدون قمتهم الـ41، غدًا الثلاثاء.

وعلى إثره، تفقد رئيس هيئة الطيران المدني في المملكة، صالات المطار ومرافقه وخطط العمل المنجزة لاستقبال القادة، بحسب "العربية".

ومن المقرر أن تنطلق القمة الـ41 المرتقبة لقادة وزعماء مجلس التعاون الخليجي في العلا؛ حيث يشهد جدول أعمالها عديدًا من الملفات المحلية والدولية والإقليمية؛ فضلًا عن موضوعات تعزيز العمل المشترك والتكامل.

وكانت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أعلنت في وقت سابق، انتهاء أعمال المرحلة الثانية لرفع القدرة الاستيعابية لمدرجات مطار العلا، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.

ويتزامن الانتهاء من مرحلة تطوير مطار العلا مع استعدادات الهيئة لاستقبال مزيدٍ من الزوّار في المحافظة، التي شهدت زيادة في السياح منذ فتح المواقع الأثرية في أكتوبر الماضي.

كما أعلنت الانتهاء من تجديد المبنى الرئيسي وتوسيع ساحة خدمات الطائرات لتستوعب طائرات أكبر حجمًا، إضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار 300 % من 100 ألف مسافر إلى 400 ألف مسافر سنويًا.