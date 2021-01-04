وزير الصحة البريطاني: نمتلك عدد لقاحات أكبر من أوروبا

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن لقاح أكسفورد المقرر طرحه اليوم في المملكة المتحدة، هو انتصار للعلم في البلاد.

وأضاف هانكوك في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، أن اللقاحات التي تستخدمها بريطانيا آمنة وفعالة، موضحا أن بلاده لديها عدد لقاحات أكبر من الموجود في أوروبا كلها.

ولفت إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع في أجزاء كثيرة من البلاد، مؤكدا أن من المهم أن يبذل الجميع في بريطانيا كل ما في وسعهم للحد من انتشار الوباء.

ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا اليوم، الاثنين، استخدام لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفودر، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك.

وعلق وزير الصحة مات هانكوك على الأمر قائلا: "يسعدني أن أطلق لقاح أكسفورد الذي أتى نتيجة العلم البريطاني. يشكل ذلك تحولا في كفاحنا ضد هذا الفيروس الرهيب وآمل أن يعيد الأمل للناس أجمعين بأن نهاية الجائحة باتت بمرأى منا".

ويعتبر لقاح أكسفورد أقل تكلفة وأسهل تخزينا، ليكون بذلك أكثر تكيفا مع حملات التلقيح على نطاق واسع مقارنة بلقاحي موديرنا وفايزر/بايونتيك.

ومن المقرر أن يطرح اليوم الإثنين، نحو نصف مليون جرعة من لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، وسيكون جاهزا للإستخدام.

وتبدأ السلطات الصحية البريطانية توزيع 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد على المستشفيات وجهات التلقيح، لبداية حملة التطعيم ضد الفيروس باللقاح.

يأتي ذلك مع الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا المستجد ببريطانيا، حيث سجلت 50 ألف إصابة جديدة أمس الأحد، ما جعل السلطات تصدر تحذيرات من التهاون مع القيود المفروضة.