كشفت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا قد وصل إلى 2.16 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الاثنين.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد بلغ 75 ألفًا و332 حالة.
وأشارت البيانات إلى تعافي 1.5 مليون شخص من المصابين بالمرض.
وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 48 أسبوعًا.
وبدأت السلطات الصحية الإيطالية في مهمة توزيع أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في 27 ديسمبر الماضي.
وجدير بالذكر أن إيطاليا، سجلت حالات مصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة بالقرب من مدينة أنكونا بوسط البلاد، لكن المريض لم يكن على اتصال مباشر مع المملكة المتحدة، حيث ظهر المتغير لأول مرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا في إيطاليا تتجاوز 2.16 مليون حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.