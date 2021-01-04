بدء التطعيم بلقاح أوكسفورد-أسترازينيكا فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت، الأربعاء الماضى، أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية سمحت باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذى طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.
يشار إلى أن لقاح أسترازينيكا هو الثانى الذى تتم الموافقة عليه للاستخدام فى بريطانيا.
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