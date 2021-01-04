أكثر من 210 آلاف حالة.. أمريكا تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ارتفع إجمالى عدد الإصابات بالفيروس فى أمريكا إلى 20 مليونا و636 ألفا و663 إصابة، من بينهم 351 ألفا 580 حالة وفاة.
ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم توزيع ما لا يقل عن 13 مليونا و71 ألفا و925 جرعة لقاح فى البلاد، وتم تطعيم ما لا يقل عن 4 ملايين و225 ألفا و756 شخصًا.
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