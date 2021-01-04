وزير الإعلام اليمنى: هجوم مطار عدن انتقام لمقتل قاسم سليمانى

جدة - نرمين السيد - قال الإريانى، إن تصريحات المدعو إبراهيم الديلمى مندوب ميليشيا الحوثى لدى النظام الإيرانى تؤكد تورط طهران فى الانقلاب والأعمال التخريبية والأنشطة الإرهابية التى تستهدف اليمن ودول الجوار والمنطقة.

وأضاف الإريانى -فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- أن الديلمى أكد بشكل صريح أن التصعيد العسكرى والأعمال الإرهابية التى نفذتها الميليشيا بمشاركة خبراء إيرانيين وسلاح إيرانى فى العام الماضى 2020، والتى راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، وآخرها استهداف الحكومة فى مطار عدن الدولى، كانت ردة فعل على مقتل قاسم سليمانى.

وأوضح الإريانى أن هذه التصريحات اعتراف واضح بمشاركة قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإرهابى فى إدارة العمليات العسكرية للميليشيا الحوثية منذ الانقلاب، وتنفيذ الأنشطة الإرهابية التى استهدفت المدنيين فى دول الجوار والسفن التجارية وناقلات النفط فى خطوط الملاحة الدولية.

وكانت 3 انفجارات بقذائف هاون، قد استهدفت الأربعاء الماضى، مطار عدن الدولى بعد وقت قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 50 آخرين من مستقبلى الحكومة عند وصولها إلى المطار.