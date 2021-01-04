جدة - نرمين السيد - قال الإريانى، إن تصريحات المدعو إبراهيم الديلمى مندوب ميليشيا الحوثى لدى النظام الإيرانى تؤكد تورط طهران فى الانقلاب والأعمال التخريبية والأنشطة الإرهابية التى تستهدف اليمن ودول الجوار والمنطقة.
وأضاف الإريانى -فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"- أن الديلمى أكد بشكل صريح أن التصعيد العسكرى والأعمال الإرهابية التى نفذتها الميليشيا بمشاركة خبراء إيرانيين وسلاح إيرانى فى العام الماضى 2020، والتى راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، وآخرها استهداف الحكومة فى مطار عدن الدولى، كانت ردة فعل على مقتل قاسم سليمانى.
وأوضح الإريانى أن هذه التصريحات اعتراف واضح بمشاركة قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإرهابى فى إدارة العمليات العسكرية للميليشيا الحوثية منذ الانقلاب، وتنفيذ الأنشطة الإرهابية التى استهدفت المدنيين فى دول الجوار والسفن التجارية وناقلات النفط فى خطوط الملاحة الدولية.
وكانت 3 انفجارات بقذائف هاون، قد استهدفت الأربعاء الماضى، مطار عدن الدولى بعد وقت قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى البلاد، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 50 آخرين من مستقبلى الحكومة عند وصولها إلى المطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإعلام اليمنى: هجوم مطار عدن انتقام لمقتل قاسم سليمانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.