طرح نصف مليون جرعة.. بدء التطعيم في بريطانيا بلقاح أكسفورد.. فيديو

في أكبر حملة تطعيم جماعية في المملكة المتحدة على الإطلاق، سيتم توفير نصف مليون جرعة من لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا، هذا الأسبوع، بعد الإعلان عن طرحه في بريطانيا، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك.

ووفقًا لما ذكره وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، ستطرح بريطانيا، اليوم الإثنين، لقاح أكسفورد- إسترازينيكا، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لبدء التطعيم، وذلك مع محاولات المملكة المتحدة للسيطرة على تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن توزع السلطات الصحية البريطانية 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد، اليوم الاثنين، على المستشفيات وجهات التلقيح، لبداية حملة التطعيم ضد الفيروس باللقاح، حيث أشاد مات هانكوك بالأمر، ووصف ذلك بأنه "لحظة محورية" في الحرب على الفيروس.

وكان رؤساء مختبر إسترازينيكا قد أعلنوا سابقًا أن ما يصل إلى مليوني جرعة أسبوعيًا يمكن أن تكون جاهزة بحلول منتصف يناير، لكن البروفيسور أندرو هايوارد، قال في تصريحات اليوم، إن هذا الهدف قد يكون أبعد من المتوقع، مضيفا أن هذا المستوى لن تصل له البلاد ربما حتى فبراير المقبل.

وأشار هايوارد "بالطبع كلما تمكنا من تطعيم الناس في وقت مبكر كان ذلك أفضل وكلما أسرعنا في تجاوز ذلك".

ومن جانبه، علق وزير الصحة مات هانكوك على بدء التطعيم قائلا: "يسعدني أن أطلق لقاح أكسفورد الذي أتى نتيجة العلم البريطاني. يشكل ذلك تحولا في كفاحنا ضد هذا الفيروس الرهيب وآمل أن يعيد الأمل للناس أجمعين بأن نهاية الجائحة باتت بمرأى منا".

وأضاف هانكوك أن زيادة قدرة التصنيع في البلاد كان "مشروعًا كبيرًا متوسط ​​المدى".

ومن المقرر أن يكون كبار السن والضعفاء في أكسفورد ولندن وبرايتون وموريكامب في لانكشاير ونونيتون في وارويكشاير أول من يتلقوا اللقاح.

ويعتبر لقاح أكسفورد هو الثاني الذي يتم توفيره بعد أن تلقى مليون بريطاني التطعيم بلقاح فايزر.