بريطاني مسن ومريض فشل كلوي.. أول شخص في العالم يتلقى لقاح أكسفورد

بدأت بريطانيا في تلقيح مواطنيها بلقاح أسترا زينيكا - أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، اليوم الاثنين.

وتلقى بريان بينكر، المريض بالفشل الكلوي، ويبلغ من العمر 82 عامًا، لقاح أكسفورد في مستشفى تشرشل، على بعد بضع مئات أمتار من مكان تطوير اللقاح.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال بينكر: "أنا سعيد جدًا بالحصول على لقاح فيروس كورونا اليوم وفخور حقًا أنه تم تصنيعه في أكسفورد"، مؤكدا أنه يتطلع بعد التطعيم إلى الاحتفال بعيد زواجه.

وبذلك يصبح بينكر، مدير الصيانة المتقاعد، أول شخص في العالم يحصل على لقاح جامعة أكسفورد ومختبر أسترا زينيكا خارج التجارب السريرية.

إلى جانب بينكر، كان مدرس الموسيقى تريفور كوليت، البالغ من العمر 88 عامًا، والبروفيسور أندرو بولارد، طبيب أطفال، من أوائل الأشخاص الذين يتم تطعيمهم اليوم بلقاح أكسفورد.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أعلن في وقت سابق، بدء بريطانيا، استخدام لقاح أكسفورد- إسترازينيكا، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك مع محاولات المملكة المتحدة للسيطرة على تفشي الفيروس.

وقال هانكون في بيان: "يسعدني أن أطلق لقاح أكسفورد الذي أتى نتيجة العلم البريطاني. يشكل ذلك تحولا في كفاحنا ضد هذا الفيروس الرهيب وآمل أن يعيد الأمل للناس أجمعين بأن نهاية الجائحة باتت بمرأى منا".

وأضاف هانكوك أن زيادة قدرة التصنيع في البلاد كان "مشروعًا كبيرًا متوسط ​​المدى".

وتوزع السلطات الصحية البريطانية 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد، اليوم الاثنين، على المستشفيات وجهات التلقيح، لبداية حملة التطعيم ضد الفيروس باللقاح، حيث أشاد مات هانكوك بالأمر، ووصف ذلك بأنه "لحظة محورية" في الحرب على الفيروس.

ومن المقرر أن يكون كبار السن والضعفاء في أكسفورد ولندن وبرايتون وموريكامب في لانكشاير ونونيتون في وارويكشاير أول من يتلقوا اللقاح.

ويعد هذا اللقاح هو الثاني الذي يتم توفيره بعد أن تلقى مليون بريطاني التطعيم بلقاح فايزر.