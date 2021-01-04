خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الاثنين 23351 إصابة و482 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 24150 إصابة و504 وفيات في إحصائية أمس الأحد.

بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و260138، منها 58988 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن 11,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وحسب بيانات المركز، فإن 21154 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و640036، مع بقاء 561114 حالة نشطة.

وفي العاصمة موسكو واصل معدل الإصابات الجديدة تراجعه لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى 3591، مع تسجيل 6401 حالة شفاء و754 حالة وفاة جديدة.

وفي بطرسبورج، تم رصد 3657 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضي، لينخفض بذلك معدل الإصابة اليومي تحت عتبة الـ3,7 ألف للمرة الأولى منذ أسابيع، مع تسجيل 79 وفاة مقابل 80 أمس.

ومنذ بداية العام الجديد تشهد روسيا تراجعا تدريجيا في الإصابات اليومية بالفيروس، التي بلغت أدنى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي.