المؤشرات تزداد سوءا.. إصابات كورونا في فرنسا تصل لـ 2.71 مليون حالة

كشفت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا بلغ 2.71 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية في تحديث يومي إن فرنسا سجلت 12489 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ارتفاعا من 3466 حالة تم الإبلاغ عنها في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الزيادة كانت أعلى من هدف الحكومة البالغ 5000 أو أقل في اليوم السابق.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد بلغ 65164 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 49 أسبوعًا.

وكان المدير العام للصحة في فرنسا، جيروم سالومون، قد أعلن أمس الاحد أن المؤشرات الرئيسية لرصد فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) تزداد سوءا.

وقال سالومون في تصريح لصحيفة (جورنال دو ديمانش) أن البيانات الوبائية الأخيرة "غير مطمئنة" داعيا المواطنين إلى مضاعفة يقظتهم خلال هذه الفترة.

واكد ان المؤشر مقلق للغاية حيث يوجد زيادة تدريجية منذ بداية ديسمبر الماضي في عدد الحالات والأرقام تسير في اتجاه مقلق.

واوضح ان المقاطعات المعنية الآن بفرض حظر التجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء هي مناطق يكون الجو بها أكثر برودة وينتشر الفيروس فيها.

وفرضت الحكومة الفرنسية حظر التجول الليلي في 15 منطقة ادارية من أصل 101 عند الساعة السادسة مساء بدلا من الساعة الثامنة مساء للحد من تفشي فيروس (كورونا) في البلاد.