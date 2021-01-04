انخساف وانهيار مفاجئ.. علماء يحذرون من كارثة تؤثر على حياة مليارات البشر خلال سنوات

حذرت دراسة أجراها فريق من علماء الجيولوجيا في إسبانيا، من أن خمس سكان كوكب الأرض سيعانون من كارثة "الانخساف" الطبيعية بحلول عام 2040.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "الانخساف" هو انهيار مفاجئ أو نزول تدريجي لسطح الأرض مع تحرك أفقي ضعيف أو منعدم.

وأشارت "الدراسة"، التي اعتمدت على نموذج ترجيحي لخطورة وقوع هذه الظاهرة في جميع أنحاء الكرة الأرضية، إلى أن هناك مخاطر من تكرر "الانخساف" في المستقبل بشكل اطّرادي في الوقت الذي تزداد فيه الكثافة السكانية بشكل هائل.

وغالبًا ما يحدث "الانخساف" في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وكثيرًا ما يُسبب مشاكل في التضاريس الكارستية حيث يؤدي تفكك الحجر الجيري بسبب تدفق السوائل إلى خَلْق مسافات وثقوب من شأنها أن تُكوّن هيكلًا ضعيفًا تؤدي إلى الانحسار فيما بعد.

ويقول الباحثون إن هذه الظاهرة تهدد حياة سكان المدن وقد يؤثر على منظومة السكك الحديدية الخاصة بالقطارات السريعة جدا تأثيرا تدميريا.

ومنذ سنوات، اكتشف فريق دولي من العلماء أن بكين تنخسف تدريجيا بسبب الإفراط في استخراج المياه الجوفية وتفتت الصخور التحتية ويساوي مقدار انخساف العاصمة الصينية 11 سنتيمترا سنويا.

ولقد أجري قياس ارتفاع الأرض بواسطة مقياس راداري يعمل بمبدأ التداخل الضوئي ويسمح بتسجيل أي تشوهات في تضاريس الأرض مهما كانت ضئيلة.