تايلاند تحصل على مليونى جرعة من لقاح سينوفاك الصينى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة التايلاندية، وفقا لصحيفة "بانكوك بوست"، إن اللقاح الصينى سيصل على ثلاث دفعات حيث تصل أول 200 ألف جرعة فى فبراير المقبل، و800 ألف فى مارس، ومليون أخرى فى أبريل.

وأضافت الوزارة، أن تايلاند بدأت أيضًا الإنتاج المحلى للقاحات التى طورتها شركة أسترازينيكا بموجب اتفاقية تبادل التكنولوجيا، والتى من المتوقع أن تكون جاهزة للتوزيع فى مايو المقبل.