نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزة أرضية قوية تضرب الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل، بهزة أرضية قوية ضربت العاصمة الجزائرية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 3.6 درجة على سلم ريختر، جنوب شرق العمارية بولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وبحسب الصحيفة الجزائرية، سجلت الهزة في حدود الساعة 19 و36 دقيقة بتوقيت الجزائر.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، بأن مركز الهزة حدد بـ4 كم جنوب شرق العمارية بولاية المدية.

ولم تعلن السلطات الجزائرية، عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.