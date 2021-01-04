اليابان تدرس فرض حالة الطوارئ بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن البلاد سجلت 3158 إصابة جديدة أمس الأحد، نصفها تقريبا فى طوكيو وضواحيها.

من جانبه، قال رئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا، فى مؤتمر صحفى "حتى خلال الأيام الثلاثة لعطلة رأس السنة الجديدة، لم تنخفض الحالات فى منطقة طوكيو الكبرى".

وأضاف عندما طُلب منه تفسير سبب تغيير موقفه بشأن الإعلان المحتمل للطوارئ "شعرنا أن من الضرورى توجيه رسالة أقوى".

يشار إلى أنه منذ بداية الجائحة، سجلت اليابان أكثر من 245 ألف إصابة وحوالى 3600 وفاة.