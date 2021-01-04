جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، وفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية، إن القوة التابعة للجيش قامت بإغلاق طريق فرعى مجاور لمنطقة سبها العسكرية التابعة للوفاق، ما أدى إلى استفزاز القوات التابعة للوفاق، وقيامها بإطلاق النار ردا على إغلاق الطريق، بدورها قامت القوة التابعة للجيش بالرد على مصدر النيران.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتباك مسلح بين قوات الوفاق والجيش الليبى فى سبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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