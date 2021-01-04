حسان دياب: لبنان فى مرحلة صعبة ونحتاج إلى إجراءات استثنائية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف دياب، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، نحن أمام حالة صعبة جدا ونحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة وتشدد فى تنفيذ التدابير لمواجهة تفشى فيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 189 ألفا و 278 إصابة.

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