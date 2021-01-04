إيران عن إبقاء أمريكا حاملة الطائرات نيميتز في الخليج: سنرد على أي تحركات ضدنا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن طهران سترد على أي تحركات ضدها، وذلك في أول تعليق على قرار الولايات المتحدة إبقاء حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في الخليج العربي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن بلاده "لا تبحث عن صدام، لكنها في نفس الوقت سترد على أي تحرك ضدها".

وأضاف زاده أن "أفعال وتحركات وأذى الولايات المتحدة ليست مخفية عن أعيننا، ومؤسساتنا الاستخباراتية والأمنية والعسكرية تدرك تماما التحركات التي تبدو خفية للولايات المتحدة في المنطقة وفي العراق".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكي أعلنت، أمس، أن حاملة الطائرات ستبقى في الخليج العربي بسبب "التهديدات الأخيرة" من جانب إيران.

ولا يزال التوتر قائما بين طهران وواشنطن منذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني بطائرة أمريكية مسيرة في الثالث من يناير 2020، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتزامن هذا التصعيد الخطير بين الطرفين مع حلول الذكرى السنوية لاغتيال سليماني، وسط مخاوف أمريكية من رد تقوم به إيران أو ميليشياتها في المنطقة ضد المصالح الأمريكية.