اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بردود فعل غاضبة ، على ما قاله الحرس الثوري الإيراني، من إنه يعتبر بلدهم منصة لخدمة مصالحة، وهو خط الدفاع الأول عن إيران في مواجهة إسرائيل عن طريق حزب الله.
كان أول رد رسمي من الرئيس اللبناني ميشال عون، في تغريدة على تويتر ، قال فيها: "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره".
قال نائب القوات اللبنانية جورج عقيص، إن عام 2021 لن يحمل أي ضوء إلا إذا حررنا الشرعية من الحصار المفروض عليها ومن ثنائية القرار بين الدولة اللبنانية ودويلة حزب الله.
وذكر النائب المستقيل من كتلة اللقاء الديمقراطي مروان حمادة: حان وقت المواجهة مع حزب الله، مشددًا على عدم ترك لبنان رهينة بيد إيران.
وأكد رئيس حركة الاستقلال النائب المستقيل ميشال معوض على أنه من غير المقبول للحرس الثوري أو غيره أن يحوّل لبنان إلى مكان للدفاع عن إيران.
بينما توالت ردود فعل اللبنانيين ما بين محتدة وهادئة، لكن كثيرين اعتبروا تصريح الحرس الثوري، تصريحًا فاجرًا، وغير مقبول على الإطلاق ورهن لسيادة دولة عربية لصالح دولة مجاورة، بسبب وجود حزب الله المصنف إرهابيًا من قبل دول عدة في العالم.
وطالب رواد مواقع التواصل في لبنان بضرورة ابعاد حزب الله من الحياة السياسية في لبنان ونزع سلاحه الكبير المهدد للبنان ككل.
بينما رأى آخرون إن الدعم كل الدعم للجيش اللبناني، فهو القوة الأبرز التي يجب أن يدعمها الجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حان وقت المواجهة.. هكذا رد اللبنانيون على الحرس الثوري الإيراني بعد التصريح المستفز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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