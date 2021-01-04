أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن افتتاح 3 مراكز للتطعيم ضد كورونا في دبي اعتبارًا من اليوم، مؤكدة أن التطعيم سيكون مجانا للمواطنين والمقيمين.
ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، قال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز الصحية والعيادات في الإمارات، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند: إن "التطعيم ضد كوفيد 19 بلقاح سينوفارم سيكون متوفرًا في مركز الاتحاد الصحي بر دبي. ومركز هور العنز الصحي إضافة لمركز القصيص الصحي من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءً".
وأضاف: "المراكز لا تتطلب مواعيد مسبقة، وبإمكان أي شخص الذهاب للمركز القريب من سكنه لتلقي اللقاح".
ولكن اشترطت الصحة الإماراتية اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية مثل لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.
وأكد وكيل وزارة الصحة الإماراتية أن "فعالية اللقاح عالية جدًا".
وأهاب الدكتور "الرند" بجميع المواطنين والمقيمين المبادرة والإسراع لأخذ اللقاح، لوقاية أنفسهم وأسرهم ومجتمع دولة الإمارات من الوباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون مواعيد.. إعلان هام من الصحة الإماراتية بشأن لقاح سينوفارم الصيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.