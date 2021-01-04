بدون مواعيد.. إعلان هام من الصحة الإماراتية بشأن لقاح سينوفارم الصيني

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن افتتاح 3 مراكز للتطعيم ضد كورونا في دبي اعتبارًا من اليوم، مؤكدة أن التطعيم سيكون مجانا للمواطنين والمقيمين.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، قال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز الصحية والعيادات في الإمارات، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند: إن "التطعيم ضد كوفيد 19 بلقاح سينوفارم سيكون متوفرًا في مركز الاتحاد الصحي بر دبي. ومركز هور العنز الصحي إضافة لمركز القصيص الصحي من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءً".

وأضاف: "المراكز لا تتطلب مواعيد مسبقة، وبإمكان أي شخص الذهاب للمركز القريب من سكنه لتلقي اللقاح".

ولكن اشترطت الصحة الإماراتية اتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية مثل لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأكد وكيل وزارة الصحة الإماراتية أن "فعالية اللقاح عالية جدًا".

وأهاب الدكتور "الرند" بجميع المواطنين والمقيمين المبادرة والإسراع لأخذ اللقاح، لوقاية أنفسهم وأسرهم ومجتمع دولة الإمارات من الوباء.