تعرقل العملية السياسية.. روسيا تعلق على دعوات عدم الاعتراف بالانتخابات في سوريا

علقت روسيا، على دعوات بعض الدول بعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية في سوريا المقررة هذا العام، مؤكدة أنها تقوض الأداء المستقر للمؤسسات الرسمية في البلاد.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجغي فيرشينين، أن هذه الدعوات، تقوض الأداء المستقر للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة.

وأضاف فيرشينين، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أنه بالرغم من العوامل السلبية والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، يتواصل العمل في جنيف اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا.

وأشار إلى أنه في غضون ذلك، تظهر تصريحات في بعض المحافل الدولية حول التبني العاجل لدستور جديد، وعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، لافتا إلى أن هذا يعني عمليا حرمان السوريين من حق انتخاب قيادتهم، وفي نفس الوقت يقوضون استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية".

وشدد نائب الوزير، على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وقواعد عمل اللجنة الدستورية، "يفرضان بشكل مباشر، ضرورة دفع قدما العملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، دون تدخل خارجي وبدون فرض أطر زمنية مصطنعة".

وأكد أنه "على هذا الأساس بالذات، يمكن التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا".

وفقا للدستور السوري الحالي، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2021.

ومن المقرر عقد الجولة الخامسة من المشاورات بين الأطراف السورية في الفترة من 25 إلى 29 يناير الجاري، حيث ستتم مناقشة المبادئ الدستورية، وسيتعين فيها البحث بجدية عن حلول مقبولة للجانبين.