فهد آل سعيد يترأس وفد سلطنة عمان في القمة الخليجية الـ41 غدًا

نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، يتوجه فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون مجلس الوزراء غدًا "الثلاثاء" إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس وفد عُمان في مؤتمر القمة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيُعقد غدًا بمدينة "العُلا" السعودية.
يضم الوفد العُماني المشارك في أعمال القمة الخليجية الـ ٤١ : بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، والدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشئون القانونية، وعدد من المسئولين العُمانيين.
وتأتي مشاركة عُمان في القمة الخليجية، من منطلق دعم السلطنة المتواصل لمسيرة مجلس التعاون الخليجي على مدار 50 عامًا، وكافة المساعي الرامية إلى خدمة القضايا العربية والإسلامية وتوطيد أواصر التعاون والتفاهم مع الدول الصديقة.
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