خطوة تصعيدية .. إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم لدرجة 20% في منشأة فوردو.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت قبل قليل في مجمع "علي محمدي" للتخصيب في منشأة فوردو.

وأوضح ربيعي ، أن الحكومة ستلتزم بقرار البرلمان برفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، السبت، أنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فردو قريبا.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، علي أكبر صالحي، إن إيران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فردو قريبا، مضيفا أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.

وتابع صالحي: "نحن بحاجة لإضافة أسطوانات غاز اليورانيوم، فأسطوانة غاز اليورانيوم الطبيعي متصلة الآن ونقوم بالتخصيب بنسبة 4 بالمئة. نحتاج إلى توصيل أربع أسطوانات تخصب كل منها 5 بالمئة، كي نحصل على 20 بالمئة".