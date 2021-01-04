الكويت: فحص كورونا مجانًا للقادمين عبر المطارات

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الأثنين، أنها ستجري فحص الـ "بي سي آر" للكشف عن فيروس كورونا للقادمين عبر مطاراتها، مجانا.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر قولها إن إجراء الفحص يأتي ضمن البرتوكولات الطبية للوقاية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور.

وشددت المصادر على أن الفحوصات ستكون مجانا لجميع القادمين، وعلى نفقة الدولة ووزارة الصحة، مؤكدا أن الهدف هو الحرص على الأمن الصحي في البلاد، حيث ستقوم الطواقم الطبية بفحص أي مسافر قادم للكويت، وتطبيق كافة الاجراءات الصحيه المطلوبة.

وأشارت إلى أن الفحص سيشمل جميع القادمين، بعد أن كانت الإجراءات في السابق تتضمن إجراء فحص عشوائي بنسبة 10 ‎%‎ للقادمين من كل رحلة طيران.

وأوضحت أن هذا الفحص في المطار لا يعفي المسافر من إحضار شهادة الـ "بي سي آر" لدى قدومه إلى البلاد، حسب الاشتراطات الصحية السابقة، حيث أن الفحوصات الجديدة من قبل الطواقم الطبية تأتي للتاكد من سلامة كافة المسافرين قبل دخولهم البلاد.