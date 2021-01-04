خوفا من أمريكا وإسرائيل.. حزب الله يخلي مواقع عسكرية في سوريا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله اللبناني أخلى مواقع عسكرية عدة في مدينة البوكمال شرقي سوريا بشكل مفاجئ.

وحسب معلومات موقع "Nziv net" الإسرائيلي، المتخصص في الملفات العسكرية والاستخبارية، اليوم الاثنين، فإن عناصر من حزب الله انسحبت من مراكز قيادة في حي الجمعيات شرقي محافظة دير الزور إلى مركز آخر في حي الهجانة.

وقال الموقع إن مصادر محلية شرقي سوريا أكدت أن سيارات تابعة لحزب الله نقلت كميات من الأثاث من المقر العسكري في حي الجمعيات إلى حي الهجانة في مدينة البوكمال.

وأضافت أن قيادة الحزب التي شهدت عمليات الإخلاء هي الأقدم في مدينة البوكمال، إذ يسيطر عليها الحزب منذ 2017.

واعتمد الموقع على معلومات من "شبكة دير الزور 24“ الإخبارية، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التقارير الأخرى حول تغيير مواقع وحدات موالية لإيران شرقي سوريا.

وحسب الموقع الإسرائيلي، تعتقد الميليشيات أنها أصبحت مكشوفة أمام غارات جوية بقيادة أمريكا وقوات التحالف الدولي، أو أنها أصبحت مكشوفة أمام المقاتلات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التي تقوم من آن إلى آخر بشن غارات ضد قوافل سلاح وعناصر إيرانية تعمل في هذه المناطق.