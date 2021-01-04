تحذير خطير.. أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على رفع إيران تخصيب اليورانيوم لـ 20%

علق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على إعلان إيران استئناف تخصيب اليورانيوم لدرجة 20% في منشأة فوردو، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب وخيمة.

وأكد الاتحاد الأوروبي لـ "إيران إنترناشيونال" أن تخصيب طهران لـ 20% يعد خروجا على الاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد أعلن، قبل قليل، أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت بالفعل في مجمع "علي محمدي" للتخصيب في منشأة فوردو.

وأوضح ربيعي ، أن الحكومة ستلتزم بقرار البرلمان برفع نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20%.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، السبت، أنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فردو قريبا.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، علي أكبر صالحي، إن إيران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فردو قريبا، مضيفا أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.

وتابع صالحي: "نحن بحاجة لإضافة أسطوانات غاز اليورانيوم، فأسطوانة غاز اليورانيوم الطبيعي متصلة الآن ونقوم بالتخصيب بنسبة 4 بالمئة. نحتاج إلى توصيل أربع أسطوانات تخصب كل منها 5 بالمئة، كي نحصل على 20 بالمئة".

ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في 2015، يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67 بالمئة.

وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.