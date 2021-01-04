سوريا.. تجدد القصف التركي على مخيم عين عيسى في الرقة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية، على مخيم عين عيسى وقرية معلق ضمن الريف الشمالي لمحافظة الرقة.

وتخضع المنطقة التي يقصفها الجيش التركي لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لكن لم يرد المرصد أي خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق أمس، إصابة مواطنة وطفل بجراح، جراء قصف صاروخي تركي، استهدف بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى على المحاور الغربية لناحية عين عيسى شمالي الرقة.