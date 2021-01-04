ضبط أكثر من 3 أطنان لحوم فاسدة في سوريا

أعلنت القوات الأمنية السورية، اليوم الاثنين، ضبط أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري بريف دمشق.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، ضبط فرع الأمن الجنائي بدمشق، أكثر من 3 أطنان من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في ناحية ببيلا بريف دمشق.
وقالت وزارة الداخلية إن هذا الضبط جاء بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق عن وجود أشخاص يقومون ببيع لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.
وأشارت إلى أنه من خلال المتابعة، تم ضبط ومصادرة أكثر من 3 أطنان من نتر دجاج، وإلقاء القبض على الفاعلين وتنظيم الضبط اللازم بحقهم بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق.
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