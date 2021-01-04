قوات إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية داخل مشفى يحتضن أطفالا في طولكرم

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أحمد جودة - القاهرة - ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قنبلة صوتية داخل مشفى يحتضن أطفالًا في طولكرم، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأصدرت الصحة الفلسطينية، بيانًا قالت فيه: "عندما ألقت القوت الإسرائيلية القنبلة على مشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، كان هناك 81 مريضا يعالجون داخله، بينهم 10 خدج في قسم الحضانة، و5 أطفال في قسم الأطفال و7 مرضى في العناية المكثفة، و13 مريضة في قسم الولادة، إضافة إلى 39 كادرا طبيا وصحيا".

وأضافت الصحة الفلسطينية: "جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى فجر اليوم، وأطلقوا 4 قنابل صوت داخله، إحداها في قاعة الاستقبال، و3 قنابل في ساحة الطوارئ".