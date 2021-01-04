أفضل قرض سيارة في السعودية بدون كفيل يبدأ من 50 ألف ريال من بنك saib

قروض السيارات في السعودية أحد أنواع القروض الأكثر بحثاً بين فئة كبيرة من متابعي شراء السيارات الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، ومن قروض السيارات المميزة داخل المملكة قرض سيارة من البنك السعودي للاستثمار الذي يوفر قرض سيارة بدون كفيل، حيث يصل مبلغ التمويل الخاص بقرض السيارة الي 1.5 مليون ريال سعودي، وتعد قروض السيارات من بنك saib من القروض التي يهتم بها الكثير من المواطنين نظراً للسيولة النقدية المميزة التي يتم توفيرها لجميع المواطنين، بالإضافة الي صرف أي قرض سيارة في نفس اليوم الذي يتم التقدم فيه بطلب تمويل سيارة، وإعطاء العميل فترة سداد مميزة من أجل سداد قيمة قرض السيارة الذي تم الحصول عليه، وسوف نوضح لكم تفاصيل الحصول علي قرض سيارة بدون كفيل في السعودية.

مميزات تناسب العملاء للحصول علي قرض سيارة من بنك saib

قروض السيارات في السعودية وخاصة من البنك السعودي للاستثمار أحد الاختيارات الصحيحة للعملاء الباحثين عن قرض سيارة بمميزات تناسب جميع العملاء ومن هذه المميزات:

يتم الحصول علي قرض السيارة بدون كفيل.

الحصول علي قرض سيارة يبدأ من 50 ألف ريال وحتي مليون ونصف ريال.

يتم الحصول علي قرض السيارة بفترة سداد تبدأ من 6 شهور وحتي 60 شهر.

قرض السيارة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول علي قرض السيارة خلال نفس اليوم الذي يتم تقديم الطلب فيه في حالة اكتمال جميع المستندات المطلوبة من البنك.

يتم الإعفاء من سداد المديونية الخاصة بملغ التمويل في حالة تعرض العميل للعجز أو الوفاة لا قدر الله.

لا يقل عمر العميل عن 18 عام فقط حتي يتم الحصول علي قرض السيارة.

لا يتعدى عمر العميل عن 60 عام سواء للرجال أو النساء عند تحصيل أخر قسط.

شهر عمل واحد للعاملين في القطاع الحكومي.

3 شهور عمل للعاملين بالقطاع الخاص.

تحويل راتب العميل الي البنك السعودي للاستثمار موجه من جهة العمل التابع لها العميل.

توفير خطاب تعريفي بتفاصيل الراتب الشهري الذي يحصل عليه العميل.

شروط قرض السيارة من بنك saibالتقديم علي قرض السيارة من البنك السعودي للاستثمار

قروض السيارات في السعودية من البنك السعودي للاستثمار يمكن لجميع المواطنين التقديم بها، حيث يمكن تقديم طلب قرض سيارة من خلال موقع بنك saib بأي مبلغ مالي يطلبه العميل في حالة قدرة العميل علي سداد أقساط القرض بناءً علي الراتب الشهري الذي يحصل عليه، أو من خلال الذهاب لطلب قرض سيارة بأي فرع من فروع البنك السعودي للاستثمار.