أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خروقاتها لاتفاق الحديدة

قوى العدوان تواصل خروقاتها لاتفاق الحديدةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 13 غارة على 3 محافظات وعسير خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 175 خرقاً بينها ثلاث غارات لطيران حربي على الكتيب والصليف ، و42 خرقاً بقصف مدفعي و99 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ومن بين الخروقات تحليق ثماني طائرات حربية في أجواء المدينة وكيلو16 والمنظر والدريهمي والجاح والجبلية و21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والدريهمي والجاح والجبلية وشارع الـ50 وكيلو16 والمنظر.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارت على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على مديرية الظاهر، في محافظة صعدة وغارة على مجازة الغربية بمحور عسير.

وأشار إلى أن الطيران شن خمس غارات على منطقتي المرازيق وصبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارتين على مديرية رحبة بمحافظة مأرب.