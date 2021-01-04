أخبار اليمن : الأرصاد يحذر مجدداً: تقلبات جوية وطقس "بارد"

الأرصاد يحذر مجدداً: تقلبات جوية وطقس "بارد"توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن أجزاء واسعة من المحافظات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية ما تزال متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة القادمة من شمال وشمال شرق شبه الجزيرة العربية.

وأشار المركز إلى استمرار الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع وشرق المحويت.

ولفت إلى أن الأجواء ستكون باردة في المرتفعات الجبلية من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وكذلك على المناطق الصحراوية؛ مع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى.

كما توقع المركز استمرار نشاط الرياح السطحية واضطراب البحر وارتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من أثار البرد؛ داعياً المزارعين الى حماية محاصيلهم ومواشيهم من موجة البرودة.

كما حذر المركز مرتادي البحر وربابنة السفن من اضطراب البحروارتفاع الموج في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.