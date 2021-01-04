شهدت المباراة التي جمعت فريقي جبلة وحرجلة في الجولة العاشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم موقفا طريفا وغريبا في آن، حيث اقتحم مشجع الملعب، واعتدى على الحكم، الأمر الذي دفع الأخير للرد.
وأوقف الحكم محمد العبد الله المباراة التي أقيمت في دمشق قبل نهايتها بـ18 دقيقة، بعد دخول مشجع إلى أرض واعتدائه عليه على مرأى من الجميع..
وحصل اقتحام الملعب من قبل المشجع الذي لم يتم الكشف عن هويته بعدما سجّل جبلة هدف التعادل (1-1) في الدقيقة 71 بالشوط الثاني من المباراة.
وأظهر مقطع فيديو تعرض الحكم للركل، وتدخل قوات حفظ النظام لفض الاشتباك، علما أن الحكم ركل بدوره المشجع أيضا.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، أن الفريقين ينتظران قرار اتحاد كرة القدم فيما يخص الحادثة وتثبيت نتيجة المباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو لمشجع يعتدي على حكم بالدوري السوري.. والأخير يرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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