إيران تتحدى المجتمع الدولي.. وترفع تخصيب اليورانيوم في فوردو

أعلن متحدث باسم الحكومة الإيرانية، الاثنين، أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، في منشأة تحت الأرض، في أحدث انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015.

وأوضح علي ربيعي، أن الرئيس حسن روحاني "أعطى الأمر" باتخاذ تلك الخطوة في منشأة فوردو، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية.

وأضاف: "قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة، في مجمع فوردو للتخصيب".

وتعد هذه الخطوة الأحدث ضمن عدة مخالفات إيرانية للاتفاق النووي الذي أبرم في 2015، والذي بدأت طهران في انتهاكه عام 2019 ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأميركية عليها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في الأول من يناير، إن طهران أبلغتها أنها تخطط لاستئناف التخصيب بنسبة تصل إلى 20 بالمئة في الموقع الذي يقع داخل جبل.