جدة - نرمين السيد - وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلنت فى نوفمبر الماضى، عن عمليات تخصيب تجريها إيران تتخطى نسبتها المعدّل المنصوص عليه فى الاتفاق النووى والمحدد بـ 3,67 %، ولا تتجاوز نسبة 4,5 %، مشيرة إلى أن الملف يشهد تعقيدات منذ اغتيال العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زاده فى نوفمبر الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصعيد جديد.. إيران تعلن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.