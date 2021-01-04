إعلام إيران يكشف سبب استيلاء طهران على ناقلة النفط الكورية

كشفت مصادر مطلعة أن إيران قامت بالاستيلاء على ناقلة نفط تحمل علم كوريا الجنوبية تحوي مواد كيميائية شديدة الخطورة.
كشفت وسائل إعلام إيرانية أن طهران احتجزت السفينة الكورية الجنوبية بزعم تلويثها مياه الخليج.
وأضافت أن طهران وجهت السفينة إلى أحد موانئ البلاد.
وأوضحت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن سفن الحرس الثوري هي من احتجزت الناقلة الكورية الجنوبية في الخليج.
وقبل قليل، ذكر موقع "إيران انترناشيونال"، أن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية متجهة إلى الإمارات، دخلت المياه الإقليمية الإيرانية ووسط مخاوف بشأن مصادرتها من قبل إيران.
ووفقا لأحدث بيانات الأقمار الصناعية فإن الناقلة الآن تقع بالقرب من ميناء بندر عباس، جنوبي إيران.
وتعليقا على ذلك، قال الأسطول الخامس الأمريكي، في بيان عاجل له منذ قليل، إنه على علم بتغيير مسار ناقلة كورية جنوبية للمياه الإيرانية.
كما قالت هيئة بحرية بريطانية إن ناقلة كورية جنوبية غيرت مسارها إلى مياه إيران الإقليمية.
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